Tajani: "Rivedere anche la cittadinanza per diritto di sangue"

"Io credo che si debba rivedere anche la norma che concede la cittadinanza per diritto di sangue. Assistiamo nei nostri consolati e ambasciate a gente che si arrabbia perché parlano in italiano. E vogliono il passaporto italiano. Anche qui bisogna mettere dei paletti. Noi stiamo lavorando per una proposta di legge di riforma complessiva della cittadinanza". E' quanto ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Non sono un pericoloso sovversivo. Qualcuno ha detto che sono diventato di sinistra - ha aggiunto - Un centrodestra moderno non può essere oscurantista e mettersi fodere di prosciutto davanti agli occhi per non vedere com'è cambiata l'Italia".