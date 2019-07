Alitalia, Di Maio: "Seguirò il piano, dev'essere un rilancio vero"

Dopo la scelta, da parte di Fs, di Atlantia per il rilancio di Alitalia, il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, promette attenzione al tema. E spiega che "seguiremo il piano industriale, perché Alitalia ci permette in maniera fondamentale di orientare le politiche turistiche del Paese". Il rilancio, sottolinea però, deve essere "vero" per creare "nuove e non meno opportunità occupazionali".