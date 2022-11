Adolfo Urso: "Dobbiamo evitare di passare dalla sudditanza energetica alla Russia a quella tecnologica alla Cina"

Ospite a "Mattino Cinque News" Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, parla delle sfide per il futuro, sottolineando la necessità di avere il tempo materiale per poterle affrontare: "L'Unione Europea dev'essere consapevole che la transizione ecologica deve accompagnarsi alla riconversione industriale".

"Dobbiamo assolutamente evitare di passare dalla sudditanza nel campo energetico alla Russia a quella nel campo tecnologico alla Cina", aggiunge Urso, specificando che, con questa consapevolezza, anche la potenza orientale può diventare un'importante alleata. "Se ci sono troppi lacci nella politica industriale non riusciremo a raggiungere l'obiettivo di rendere autonoma la nostra filiera dalla competizione di quei colossi che non rispettano gli stessi standard".