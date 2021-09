Afghanistan, Di Maio: al momento restano 30 italiani

"Dobbiamo essere tutti orgogliosi delle donne e degli uomini della difesa e dell'intelligence che hanno lavorato per salvare oltre 5mila afghani facendo sì che l'Italia potesse diventare primo Paese Ue per numero afghani". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Al momento - ha aggiunto - restano oltre 30 italiani in Afghanistan. Ringrazio le Onlus e agenzie delle Nazioni Unite".