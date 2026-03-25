Santanchè, mozione di sfiducia alla Camera da lunedì

La mozione di sfiducia delle opposizioni alla ministra del Turismo Daniela Santanché approderà in Aula alla Camera lunedì per la discussione generale. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio come hanno riferito le opposizioni al termine della riunione. Il voto è atteso per mercoledì. La mozione di sfiducia alla Santanchè è stata calendarizzata in aula alla Camera lunedì ma "penso non sarà necessaria". Così il ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani parlando con i giornalisti. Intanto, Daniela Santanchè è appena uscita in auto con la scorta dal ministero del Turismo.