"Nodo prescrizione", vertice Conte-Di Maio-Salvini

Non è stato ancora fissato un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per affrontare il "nodo" della prescrizione. Salvini e Di Maio, infatti, stanno rientrando rispettivamente dal Ghana e dalla Cina. Secondo fonti di governo leghiste, l'incontro, a questo punto, potrebbe essere fissato per mercoledì.