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Governo incassa la fiducia alla Camera sul decreto Ponte

I sì sono stati 186, i no 105 e tre gli astenuti

06 Mag 2026 - 19:30
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Il governo ha incassato la fiducia sul decreto Ponte alla Camera. I sì sono stati 186, i no 105 e tre gli astenuti.

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