1 di 7
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Famiglia reale

Spagna, i sovrani celebrano la festa nazionale con le principesse Leonor e Sofia: le foto

La famiglia reale al gran completo ha partecipato alle celebrazioni del 12 ottobre. Le figlie di re Felipe hanno rubato la scena

12 Ott 2026 - 12:50
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
sofia di spagna
leonor di spagna