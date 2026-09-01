1 di 10
© Afp | Golden Globes 2025:
© Afp | Golden Globes 2025:
© Afp | Golden Globes 2025:

© Afp | Golden Globes 2025:

© Afp | Golden Globes 2025:

Compleanni vip

Salma Hayek fa 60 anni: la diva che ha stregato Hollywood dagli anni Novanta

Salma Hayek compie 60 anni e festeggia da nonna: è nato François III,  primo figlio del primogenito del marito

01 Set 2026 - 18:40
10 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
salma hayek