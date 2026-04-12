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© Facebook | Romina Power aiuta a pulire le aree costiere di Melendugno
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Il supporto della cantante

Romina Power contribuisce alla pulizia delle marine di Melendugno

L'artista si è messa a disposizione per diventare la madrina d'eccezione dell'evento svolto in occasione della Giornata regionale della Costa

12 Apr 2026 - 15:20
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romina power