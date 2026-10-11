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© Instagram | Cristina Garofalo e Pio D'Antini
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La famiglia si allarga

Pio D'Antini e Cristina Garofalo saranno genitori bis: le foto del pancione

La coppia ha annunciato la gravidanza pubblicando degli scatti rivelatori su Instagram. Nel 2016 era nata la loro prima figlia, Chiara

11 Ott 2026 - 11:49
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