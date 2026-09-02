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© Instagram | Fabio Talin
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Gli scatti dopo lo sfogo

Paola Caruso, le foto della sua estate con Fabio Talin

La coppia sembra aver superato il momento difficile, come lascia intuire la serenità che traspare dalle foto pubblicate

02 Set 2026 - 16:21
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