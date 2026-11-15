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Perdita di peso

Nicola Peltz Beckham è sempre più magra: le ultime foto dell'attrice

Le foto pubblicate su Instagram dall'attrice nel corso delle ultime settimane testimoniano una perdita di peso che vari follower ritengono eccessiva

15 Nov 2026 - 12:59
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