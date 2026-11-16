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Storia d'amore

Fabio Volo, le foto della compagna Michelle Rivera Hernández

La fidanzata dello scrittore e conduttore radiofonico non fa parte del mondo dello spettacolo. Su Instagram condivide contenuti legati alla moda e alla sartoria

16 Nov 2026 - 12:38
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