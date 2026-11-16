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Dall'infanzia al presente

Michelle Hunziker, le foto con Aurora nel corso degli anni

Su Instagram, la conduttrice ha parlato delle difficoltà vissute dalla figlia durante la crescita e ha pubblicato una serie di scatti nostalgici

16 Nov 2026 - 11:29
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