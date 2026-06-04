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© Instagram | Mia Savio
© Instagram | Mia Savio
© Instagram | Mia Savio

© Instagram | Mia Savio

© Instagram | Mia Savio

Australiana con radici italiane

Mia Savio, le foto della futura moglie di Matteo Arnaldi

La modella e imprenditrice ha conosciuto per caso il tennista qualche anno fa e da allora non l'ha più lasciato. Al Roland Garros è la sua prima fan

04 Giu 2026 - 14:06
9 foto
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matteo arnaldi