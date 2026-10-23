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© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna
© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna
© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna

© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna

© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna

Un fisico invidiabile

Melissa Satta in forma smagliante a 40 anni: le foto

L'ex velina si prende molta cura del proprio corpo, anche ricorrendo ad alcuni trattamenti medici, e i risultati sono ben visibili

23 Ott 2026 - 16:58
8 foto
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melissa satta