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© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose
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I festeggiamenti dopo la tesi

Martina Dotti, le foto della laurea: c'è anche il "suo" Davide Bonolis

La giovane si è laureata in Marketing e Comunicazione all'Università degli Studi di Bergamo. Presente anche Sonia Bruganelli

22 Mag 2026 - 14:34
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