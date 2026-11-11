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Costava 148 dollari

Kim Kardashian, le foto del calendario dell'Avvento flop

Nonostante il prezzo elevato, molti acquirenti hanno giudicato di bassa qualità le sorprese presenti nelle varie caselle e hanno chiesto un rimborso

11 Nov 2026 - 12:20
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