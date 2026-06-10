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gli scatti

Katy Perry e Justin Trudeau, il primo red carpet di coppia al Tribeca Film Festival

La pop star e l'ex primo ministro canadese si scambiano sguardi complici tra i flash

10 Giu 2026 - 11:46
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Katy Perry e Justin Trudeau hanno fatto la loro prima apparizione di coppia ufficiale su un red carpet. Perry e Trudeau hanno sfilato al Tribeca Film Festival 2026. La coppia ha assistito alla prima mondiale del documentario sull'ultimo tour della cantante, "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris". Tra sorrisi, abbracci e sguardi complici, Perry, 41 anni, e l'ex premier canadese, 54 anni, condividono scatti innamorati confermando una storia d'amore che si fa sempre più seria. 

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