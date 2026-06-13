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londra

Kate Middleton alla parata Trooping the Colour

La principessa ha sfilato insieme ai figli alla festa per celebrare il compleanno ufficiale di Re Carlo 

13 Giu 2026 - 15:39
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