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© Instagram | Jack Brady
© Instagram | Jack Brady
© Instagram | Jack Brady

© Instagram | Jack Brady

© Instagram | Jack Brady

L'incredibile somiglianza

Jack Brady è identico al padre Tom nelle foto del diploma

Il figlio dell'ex campione NFL assomiglia molto al padre e le immagini arrivate dalla cerimonia rendono il confronto inevitabile

14 Giu 2026 - 17:51
10 foto
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