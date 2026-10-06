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© Instagram |  Heidi Klum e sua figlia Lou
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Tale madre tale figlia

Heidi Klum, la figlia Lou debutta a Pairigi: le foto

La sedicenne ha dimostrato di avere un talento naturale come modella. Lei e la madre hanno indossato degli abiti coordinati, rubando la scena

06 Ott 2026 - 07:00
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