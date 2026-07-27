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© Instagram | Giulia Salemi e Kian
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Relax e divertimento

Le foto di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza con Kian

La coppia si è presa dei giorni per rilassarsi in compagnia del figlio, che ha poco più di un anno. Nelle immagini si vedono momenti rilassanti in piscina

27 Lug 2026 - 15:01
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