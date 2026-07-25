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le nozze tra gli ulivi di una masseria

Nozze pugliesi per Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: i festeggiamenti a Locorotondo

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale, si è sposato il 24 luglio con la compagna Alessia Elefante

25 Lug 2026 - 11:17
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