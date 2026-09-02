Al fianco di Flavio Cobolli, 24 anni, da quando il successo era ancora lontano c'è Matilde Galli. I due si sono conosciuti giovanissimi, quando il tennista aveva 18 anni e lei 16, e da allora sono cresciuti insieme. A raccontare il loro legame ci sono anche le foto che Cobolli ha condiviso nel corso degli anni: vacanze, compleanni, momenti di quotidianità e dediche che mostrano il passare del tempo e l'evoluzione della coppia.