Elodie incanta a Cannes

Un altro red carpet per Elodie, che ha incantato Cannes. La cantante, che quest'anno torna sulla Croisette come testimonial di un brand, ha commentato ai microfoni del Tg5 la foto simbolo del Festival (Geena Davis e Susan Sarandon in "Thelma & Louise"): "Mi piace moltissimo. Sono molto legata alle donne, amo le donne, anche in questo momento specifico della mia vita. Ho la capacità oggi di poter proteggere altre donne, aiutarle e farmi aiutare". Una dichiarazione che ha scatenato i commenti degli utenti, convinti di un suo riferimento all'attuale rapporto con Franceska Nuredini.