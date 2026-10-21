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© Instagram | Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco
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Vacanze VIP

Elisabetta Gregoraci in viaggio in California con il figlio Nathan

La showgirl ha condiviso varie foto sui social, dando spazio a luna park affacciati sul mare e skate park circondati dalle palme e selfie in piscina

21 Ott 2026 - 12:47
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elisabetta gregoraci