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Le testimonianze

Disturbi alimentari, i vip che ne hanno parlato: da Elton John a Elisabetta Canalis

Sono numerose le celebrità che nel corso del tempo hanno raccontato il rapporto difficile con il loro corpo

16 Nov 2026 - 14:18
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