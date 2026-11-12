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Una coppia affiatata

Davide Bonolis e Martina Dotti, le foto tra gesti romantici e viaggi

Tra sorprese dolcissime ed esperienze condivise, negli ultimi mesi il rapporto sembra essere diventato ancora più stretto

12 Nov 2026 - 12:08
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