1 di 6
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

DAI SOCIAL

Damiano David pubblica l'album delle nozze con Dove Cameron

 A distanza di giorni dal fatidico sì il cantante mostra alcuni scatti inediti

05 Ott 2026 - 08:00
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
damiano david
dove cameron
nozze