Dopo mesi difficili, tra la fine del matrimonio con Fedez, le polemiche legate al Pandoro Gate e le vicende giudiziarie e mediatiche che hanno travolto la sua immagine pubblica, Chiara Ferragni racconta di aver ritrovato una nuova serenità. Il percorso non è stato semplice: nel documentario Chiara l'imprenditrice ripercorre una relazione che definisce "tossicissima" e ammette di essersi spesso sentita condizionata dalle persone che aveva accanto, fino a non riuscire più a riconoscere le proprie esigenze.