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Dopo mesi difficili, tra la fine del matrimonio con Fedez, le polemiche legate al Pandoro Gate e le vicende giudiziarie e mediatiche che hanno travolto la sua immagine pubblica, Chiara Ferragni racconta di aver ritrovato una nuova serenità. Il percorso non è stato semplice: nel documentario Chiara l'imprenditrice ripercorre una relazione che definisce "tossicissima" e ammette di essersi spesso sentita condizionata dalle persone che aveva accanto, fino a non riuscire più a riconoscere le proprie esigenze.
La separazione, per quanto dolorosa, ha rappresentato anche l'inizio di una fase diversa. Ferragni ha cominciato a interrogarsi sulle scelte compiute, sul rapporto con il successo e sulla necessità di non dipendere più dalle aspettative altrui. Anche la fine della frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, segnata dal senso di inadeguatezza rispetto al suo ambiente familiare, è diventata un'occasione per prendere maggiore consapevolezza del proprio valore.
Oggi, accanto a José Hernandez, conosciuto in Colombia, l'imprenditrice dice di aver ritrovato una dimensione sentimentale più semplice e spontanea. "Con lui tutto era semplice", racconta, senza sbilanciarsi sul futuro della relazione. La frase che meglio riassume il cambiamento è però un'altra: "Sono tornata con un'energia diversa".
Non significa che le ferite siano scomparse o che le conseguenze delle vicende degli ultimi anni siano ormai alle spalle. Ma Ferragni sembra voler ripartire da una maggiore consapevolezza di sé, lasciandosi alle spalle almeno una parte delle dinamiche che l'avevano fatta stare male. Più che un ritorno alla vita di prima, il suo racconto suggerisce l'inizio di una nuova fase.