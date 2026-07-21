1 di 10
© Instagram | Cardi B, i 10 scatti più iconici della rapper
© Instagram | Cardi B, i 10 scatti più iconici della rapper
© Instagram | Cardi B, i 10 scatti più iconici della rapper

© Instagram | Cardi B, i 10 scatti più iconici della rapper

© Instagram | Cardi B, i 10 scatti più iconici della rapper

FOTO SOCIAL

Cardi B, 10 scatti iconici della rapper americana

Look audaci, red carpet e vita privata: le immagini più iconiche di Cardi B, la rapper americana protagonista del gossip.

21 Lug 2026 - 14:16
10 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Cardi B, 33 anni, è una delle artiste più influenti della scena rap mondiale e una delle star più seguite sui social. Tra look spettacolari e una vita privata spesso sotto i riflettori, continua a far parlare di sé. Ecco una selezione di 10 immagini che raccontano la sua carriera e il suo stile

cardi b