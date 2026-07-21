© Instagram | Cardi B, i 10 scatti più iconici della rapper
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Cardi B, 33 anni, è una delle artiste più influenti della scena rap mondiale e una delle star più seguite sui social. Tra look spettacolari e una vita privata spesso sotto i riflettori, continua a far parlare di sé. Ecco una selezione di 10 immagini che raccontano la sua carriera e il suo stile