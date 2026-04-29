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Nuovo look

Can Yaman senza barba conquista le fan

L'attore ha deciso di dare una ventata di novità alla propria immagine e poi ha condiviso sui social il nuovo look 

29 Apr 2026 - 18:46
3 foto

"Prima e dopo": un commento sintetico ma efficace che non ha lasciato indifferenti le migliaia di fan dell'attore turco Can Yaman. Da sempre celebre per il suo stile "wild" -caratterizzato da capelli lunghi e barba incolta - l'attore ha deciso di dare una ventata di novità alla propria immagine dicendo addio, almeno per ora, alla barba.
​Con un pizzico di ironia, Yaman ha condiviso il suo nuovo look su Instagram scrivendo "Before After". I commenti non si sono fatti attendere: le fan hanno dimostrato di apprezzare moltissimo questo nuovo stile. ​In realtà, si tratta di un ritorno alle origini: agli inizi della sua carriera, infatti, Can Yaman portava i capelli cortissimi e sfoggiava un look rigorosamente senza barba.

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