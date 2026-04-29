Can Yaman senza barba conquista le fan

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L'attore ha deciso di dare una ventata di novità alla propria immagine e poi ha condiviso sui social il nuovo look
"Prima e dopo": un commento sintetico ma efficace che non ha lasciato indifferenti le migliaia di fan dell'attore turco Can Yaman. Da sempre celebre per il suo stile "wild" -caratterizzato da capelli lunghi e barba incolta - l'attore ha deciso di dare una ventata di novità alla propria immagine dicendo addio, almeno per ora, alla barba.
Con un pizzico di ironia, Yaman ha condiviso il suo nuovo look su Instagram scrivendo "Before After". I commenti non si sono fatti attendere: le fan hanno dimostrato di apprezzare moltissimo questo nuovo stile. In realtà, si tratta di un ritorno alle origini: agli inizi della sua carriera, infatti, Can Yaman portava i capelli cortissimi e sfoggiava un look rigorosamente senza barba.