Can Yaman senza barba conquista le fan

"Prima e dopo": un commento sintetico ma efficace che non ha lasciato indifferenti le migliaia di fan dell'attore turco Can Yaman. Da sempre celebre per il suo stile "wild" -caratterizzato da capelli lunghi e barba incolta - l'attore ha deciso di dare una ventata di novità alla propria immagine dicendo addio, almeno per ora, alla barba.

​Con un pizzico di ironia, Yaman ha condiviso il suo nuovo look su Instagram scrivendo "Before After". I commenti non si sono fatti attendere: le fan hanno dimostrato di apprezzare moltissimo questo nuovo stile. ​In realtà, si tratta di un ritorno alle origini: agli inizi della sua carriera, infatti, Can Yaman portava i capelli cortissimi e sfoggiava un look rigorosamente senza barba.