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Eleganza in bordeaux

Bianca Balti conquista la Paris Fashion Week: le foto dell'outfit

Con il suo completo bordeaux, la modella non è passata inosservata. Nel corso dell'evento è stata anche filmata e fotografata al fianco di Paris Hilton

04 Ott 2026 - 14:56
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