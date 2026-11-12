La modella 30enne ha un nuovo amore, chiusa definitivamente la storia con Adan Banuelos. Bella ha ufficializzato sui social la storia con il project manager Nathan Lacy durante la partita di hockey tra i Colorado Avalanche e i Detroit Red Wings. "Ho sempre amato l’hockey, fin da quando vivevo a New York. E, avendo il Colorado nel cuore ed essendo cresciuta qui fin da piccola, immagino fosse solo questione di tempo prima che trovassi la strada per arrivare ai Colorado Avalanche", ha scritto Bella. Anche Lacy, 38 anni, erede di una ricca famiglia di costruttori del Colorado è un super fan della squadra degli Avalanche. Fratello di una cara amica della modella, la coppia condivide la passione per i cavalli e i rodeo. Erano gà stati avvistati insieme a febbraio alla Milano Fashion Week.