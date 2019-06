Beckham bacia sulle labbra la figlia Harper per festeggiare la Nazionale femminile

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Chissà se sono stati loro a portare fortuna all'Inghilterra, che nella partita contro la Norvegia si è guadagnata le semifinali del mondiale di calcio femminile? David Beckham e la figlia Harper erano sugli spalti a fare il tifo per le Lionesses, lui elegante e bellissimo in completo scuro, la piccola con la maglia della Nazionale. Per festeggiare la vittoria, si sono scambiati un bacio sulle labbra.