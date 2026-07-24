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© IPA | Charles e Alexandra Leclerc
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La presunta gravidanza

Alexandra Leclerc, le foto che mostrerebbero il pancino

La moglie del pilota Ferrari si è mostrata nel paddock con un abito che ha messo in evidenza delle forme riconducibili ai primi mesi di una gravidanza

24 Lug 2026 - 17:03
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alexandra leclerc