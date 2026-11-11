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COMPLEANNI VIP

Alessia Marcuzzi, le foto del compleanno a Madrid con le amiche

La showgirl è volata in Spagna per celebrare la ricorrenza insieme ad alcune delle sue più care amiche, tra cui Alice Campello e Gaia Lucariello

11 Nov 2026 - 15:18
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alessia marcuzzi