Fabio Volo parla per la prima volta della compagna Michelle: "Questa storia vorrei proteggerla"
Lo scrittore e conduttore ha parlato per la prima volta della relazione sentimentale che sta vivendo, iniziata circa due anni fa. "Innamorarsi a 50 anni ti fa sentire più cretino", ha detto
A 50 anni innamorarsi può riservare sorprese persino a chi pensava di avere ormai una certa esperienza nelle relazioni. Lo ha raccontato Fabio Volo, che in un'intervista ha parlato per la prima volta della donna che oggi è al suo fianco: Michelle Rivera Hernández. Lo scrittore e conduttore ha ammesso di vivere questa nuova storia con lo stupore di chi si ritrova a fare i conti con emozioni inattese, senza però voler svelare troppo della propria compagna.
"Innamorarsi a 50 anni ti fa sentire più cretino"
Nel colloquio con Sette del Corriere della Sera, Volo ha descritto con ironia l'effetto che una nuova relazione può avere anche in età adulta. "Innamorarsi a 50 anni ti fa sentire più cretino perché ti scombina tutto e non te l'aspetti. Pensi: sono maggiorenne e vaccinato, ho pure dei figli e mi comporto come un ragazzino alle prime armi", ha spiegato.
L'autore, nato nel 1972, è padre di Sebastian e Gabriel, rispettivamente di 13 e 11 anni, avuti dalla precedente compagna Jóhanna Maggy Hauksdóttir. Eppure, nonostante le esperienze accumulate, ammette di non aver trovato una formula per comprendere davvero l'universo femminile. Per rendere l'idea, lo paragona a un codice OTP: "Il numero per l'autenticazione: sei lì che cerchi di ricordartelo e appena alzi lo sguardo è già diverso".
Non sembra però vivere una fase di particolare insicurezza sul piano personale. Anzi, scherza sul proprio stato di forma: si definisce "palestrato" e sostiene di stare meglio oggi rispetto a quando aveva trent'anni.
I gesti romantici e il percorso per imparare ad amare
Volo si descrive come una persona dagli standard sentimentali piuttosto elevati. Tra gli episodi che racconta c'è anche quello di un viaggio notturno in treno fino a Roma, affrontato soltanto per consegnare a una donna una brioche al risveglio. Un gesto romantico che, secondo lui, affonda le radici nella propria storia familiare.
"Il fatto è che io avevo dei genitori che mi volevano bene ma lo mostravano poco. Sono cresciuto con la convinzione che per essere amato dovevo fare qualcosa. E invece no", ha ricordato. Una consapevolezza maturata anche attraverso un percorso personale che definisce, con una certa ironia, "il team completo": comprende uno psicologo, un astrologo e persino un'esperienza con l'ayahuasca.
Oggi, racconta, ha imparato a dare più spazio alle emozioni e a lasciarsi sorprendere dagli incontri. "Quando t'innamori la vita ti fa dei regali, delle persone", ha detto, riferendosi anche alla relazione con Michelle. La definisce "un incontro bello", ma preferisce non aggiungere particolari: "Questa storia vorrei proteggerla. A parlarne troppo porta sfiga". La nuova compagna ha già conosciuto i suoi figli, anche se Volo non ha voluto raccontare come sia avvenuto l'incontro né fornire altri dettagli sulla loro vita insieme.
Chi è Michelle Rivera Hernández, la nuova compagna di Fabio Volo
Le informazioni sulla donna che ha conquistato lo scrittore restano limitate. Un elemento che Volo ha lasciato intendere è che Michelle Rivera Hernández non appartiene al mondo dello spettacolo. La coppia starebbe insieme da circa due anni, ma durante questo periodo lui ha mantenuto una particolare riservatezza, evitando di condividere pubblicamente dettagli sulla relazione e sull'identità della compagna.
Anche adesso che ha deciso di parlarne apertamente, Volo sembra intenzionato a stabilire un confine tra la propria notorietà e la vita privata di Michelle. La scelta di non raccontare troppo nasce proprio dal desiderio di preservare il rapporto, senza trasformarlo in un argomento costante di indiscrezioni.