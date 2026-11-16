Nel colloquio con Sette del Corriere della Sera, Volo ha descritto con ironia l'effetto che una nuova relazione può avere anche in età adulta. "Innamorarsi a 50 anni ti fa sentire più cretino perché ti scombina tutto e non te l'aspetti. Pensi: sono maggiorenne e vaccinato, ho pure dei figli e mi comporto come un ragazzino alle prime armi", ha spiegato.