Sulle strade con Suzuki Swift Hybrid

L’abitacolo è molto spazioso, sebbene le dimensioni della vettura siano contenute. E’ versatile e dotato di una serie di soluzioni che migliorano l’esperienza di bordo. Chiaro e leggibile lo schermo da 9 pollici con connettività wireless. Grazie al servizio “Suzuki Connect", gratuito per 3 anni, la vettura è sempre connessa e permette al cliente di monitorare, tramite il proprio smartphone, alcuni parametri del veicolo, visualizzare statistiche di guida e ricevere notifiche di manutenzione programmata o eventuali campagne aggiornamento prodotto.