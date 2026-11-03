Sulle strade con Suzuki Swift Hybrid

Suzuki Swift Hybrid
© Suzuki
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Suzuki Swift Hybrid rappresenta un modo di vivere la guida dinamico, sportivo e divertente. Una vettura unica nel suo segmento, perché può contare anche sulla trazione 4x4. Si tratta del sistema super collaudato “ALLGRIP AUTO", sviluppato da Suzuki, capace di assicurare il massimo della motricità anche sui fondi a bassa aderenza.
La versione del nostro test drive ha due ruote motrici ed agilità, scatto e reattività sono le sue caratteristiche distintive.
© Suzuki
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Sotto il cofano c’è il motore 1.2 benzina a tre cilindri, abbinato al sistema ibrido Suzuki da 12 volt e al cambio manuale a cinque marce (disponibile anche il cambio automatico CVT), con consumi ed emissioni estremamente contenuti. Ci vogliono, secondo i dati dichiarati dalla Casa, nel ciclo misto WLTP, 4,4 litri per percorrere 100 Km, con emissioni di CO2 pari a 99g per Km per la versione 2WD con cambio manuale.
Suzuki Swift Hybrid è compatta (lunga 3 metri e 86 centimetri) e, grazie al peso contenuto(meno di 1000 kg nella versione 2WD) garantisce efficienza e consumi contenuti.
L’abitacolo è molto spazioso, sebbene le dimensioni della vettura siano contenute. E’ versatile e dotato di una serie di soluzioni che migliorano l’esperienza di bordo. Chiaro e leggibile lo schermo da 9 pollici con connettività wireless. Grazie al servizio “Suzuki Connect", gratuito per 3 anni, la vettura è sempre connessa e permette al cliente di monitorare, tramite il proprio smartphone, alcuni parametri del veicolo, visualizzare statistiche di guida e ricevere notifiche di manutenzione programmata o eventuali campagne aggiornamento prodotto.
E come da tradizione, Suzuki Swift Hybrid è molto ricca anche alla voce sicurezza: con una serie di ADAS e di sistemi di assistenza alla guida che hanno pure dei nomi facili: “Attentofrena”, “Guidadritto”… “Guardalastrada”! Non mancano il cruise control adattivo e il keyless per tenere sempre le chiavi in tasca.
La Suzuki Swift Hybrid viene proposta ad un prezzo promo, per chi ha una vettura da permutare o rottamare, di 16.950 Euro; per la nostra versione, nell’allestimento “Top”, bisogna mettere in conto 18.450 Euro.