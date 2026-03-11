PPA e fotovoltaico "chiavi in mano": a KEY Energy due modelli per l’autonomia energetica

© Ufficio stampa
Contratti di lungo periodo per energia verde e costi stabili, con possibilità di aggiungere batterie. E nasce una rete di tecnici specializzati in fotovoltaico ed efficienza
I costi dell'energia possono variare e pianificare diventa complicato. È un tema che riguarda aziende e pubbliche amministrazioni. A KEY Energy 2026, la fiera dedicata all'energia in programma dal 4 al 6 marzo organizzata da IEG (Italian Exhibition Group), si parla di strumenti per mettere ordine. Uno di questi sono i PPA, i Power Purchase Agreement, contratti di lungo periodo per l'energia verde presentati da Sorgenia come alternativa alla formula "chiavi in mano".
Il PPA è un contratto di fornitura a lungo termine. L'idea è semplice: fissare il prezzo dell'energia per anni, così chi compra sa quanto spenderà e può programmare le proprie attività. Nel modello proposto da Sorgenia non servono investimenti iniziali da parte del cliente. L'impianto fotovoltaico lo progetta, lo autorizza e lo costruisce l'operatore. Il cliente paga l'energia prodotta e consumata, a un prezzo concordato.
Per le aziende che consumano molta energia il vantaggio è chiaro: costi più prevedibili e meno rischio legato alle oscillazioni di mercato. Le pubbliche amministrazioni hanno un interesse simile: spesa sotto controllo e obiettivi di sostenibilità più facili da raggiungere.
Nel PPA l’investimento è interamente a carico di Sorgenia, mentre la formula “chiavi in mano” prevede che il cliente sostenga il costo dell’impianto e ne diventi proprietario. In entrambi i casi Sorgenia cura progettazione e installazione ma cambia la struttura finanziaria: col PPA si acquista solo l’energia, con il chiavi in mano si acquista l’impianto.
L'impianto fotovoltaico viene installato direttamente sul sito del cliente. Gestione e manutenzione sono incluse, sia l’ordinaria che la straordinaria. Il cliente paga in base all'energia che produce e consuma, senza dover gestire l'impianto.
C'è anche la possibilità di integrare sistemi di accumulo, cioè batterie che conservano l'energia prodotta durante il giorno per usarla quando più serve. Questa modalità ottimizza la produzione e aumenta l'autoconsumo, rendendo i costi ancora più contenuti. Sorgenia promuove anche la soluzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, un altro strumento per favorire l'autoconsumo collettivo e la condivisione di energia verde.