PPA e fotovoltaico "chiavi in mano": a KEY Energy due modelli per l’autonomia energetica

Il PPA è un contratto di fornitura a lungo termine. L'idea è semplice: fissare il prezzo dell'energia per anni, così chi compra sa quanto spenderà e può programmare le proprie attività. Nel modello proposto da Sorgenia non servono investimenti iniziali da parte del cliente. L'impianto fotovoltaico lo progetta, lo autorizza e lo costruisce l'operatore. Il cliente paga l'energia prodotta e consumata, a un prezzo concordato.