Stoccaggi gas, Italia pronta per l’inverno

Dopo Cortemaggiore arrivarono Sergnano, Brugherio e Ripalta. Tra gli anni Settanta e Novanta, con la crescita dei consumi e delle importazioni, furono perforati oltre 70 nuovi pozzi e convertiti altri giacimenti, tra cui Minerbio, Fiume Treste, Sabbioncello e Settala. Nel 2015 l’entrata in esercizio di Bordolano, nel Cremonese, e di San Potito e Cotignola (Ravenna) hanno aggiunto oltre un miliardo di metri cubi.