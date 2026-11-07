33mila km sotto i nostri piedi: viaggio nella rete del gas

Ogni intervento è accompagnato da monitoraggi ambientali e sulla fauna, e si chiude con il ripristino della vegetazione. E scavare significa anche trovare: nel solo 2025 Snam ha fatto 113 ritrovamenti archeologici in tutta Italia e ha aperto 18 cantieri archeologici. Per cinque di questi, visto il loro valore storico, sono stati avviati interventi di conservazione e valorizzazione insieme alle soprintendenze locali.