1 di 5
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Costanza I di Sicilia

Tra tecnologia e comfort: la nave green della Regione

07 Ago 2026 - 15:26
5 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su