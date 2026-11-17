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Circa 20mila persone in un anno, tra nuove assunzioni, nuovi profili professionali e sostituzione di chi esce. È il fabbisogno stimato per il 2026 dall’analisi “Professionalità nel Retail” di Federdistribuzione, condotta su un campione rappresentativo di imprese del settore. Nove richieste su dieci riguardano i servizi operativi, l’8% la logistica.
I profili più cercati e quelli più difficili da trovare
In cima alla lista ci sono gli addetti alle vendite del comparto alimentare (39% delle ricerche), seguiti dagli specialisti dell’alimentare (17%) e dagli addetti alle vendite nel fai da te e nell’arredamento (11%) e nel beauty (10%). Le figure più difficili da reperire sono gli store manager e i capireparto, insieme agli addetti alle vendite dell’alimentare e del fai da te e agli allievi specialisti dell’alimentare.
Accanto ai ruoli in negozio ci sono altre professioni meno visibili, svolte nel backstage: chi decide l’assortimento, , o chi cura comunicazione le campagne e gestisce le promozioni, chi si occupa degli approvvigionamenti, dei contratti con i fornitori, dello sviluppo immobiliare, delle nuove aperture e di molto altro.
Cosa ne pensano i giovani
Qui il settore affronta da sempre un problema di percezione. Secondo la survey Skuola.net per Federdistribuzione, il 37% dei giovani considera il lavoro nella grande distribuzione un’occupazione di passaggio, il 39% non lo prenderebbe in considerazione e solo il 24% lo vede come una possibile carriera, spesso a patto che non limiti la vita privata.
Lavorare nel retail: i numeri del settore
L’analisi sulle risorse umane condotta da Federdistribuzione con PwC, su dati 2024 e su un campione di circa 130mila dipendenti, racconta un settore diverso dallo stereotipo. L’86,3% dei contratti è a tempo indeterminato, leggermente sopra la media nazionale (85,31%). Le donne sono il 62,1% degli occupati, contro una media italiana del 42,5%, e le occupate under 30 sono il 20%, contro il 12% nazionale.
La formazione cresce: 30,8 ore medie per dipendente a tempo pieno, il 66% in più rispetto al 2018. Il 70% delle imprese promuove la mobilità interna con bandi dedicati alle posizioni vacanti, e per coprire nuovi ruoli i canali considerati più efficaci sono i curriculum raccolti internamente e la riqualificazione delle persone già in azienda.
Valori, welfare e crescita
Per attrarre e trattenere le persone le aziende puntano su formazione e welfare. Il 65% ha adottato strategie di fidelizzazione dei dipendenti. Tra le misure di welfare più diffuse ci sono l’orario flessibile (65%), le convenzioni con fornitori di servizi di welfare (60%) e i corsi di formazione (55%). Il 56% delle imprese prevede giornate aggiuntive di lavoro agile per alcune categorie, come genitori e lavoratori fragili. Le donne sono il 28% dei quadri, in crescita dal 26% dell’anno precedente.
La survey di Skuola.net chiude con una frase rappresentativa della sfida che aspetta il settore del Retail dal punto di vista occupazionale: “Per la GenZ il problema non è entrare in negozio. È immaginarsi, un giorno, a guidarlo”.