In cima alla lista ci sono gli addetti alle vendite del comparto alimentare (39% delle ricerche), seguiti dagli specialisti dell’alimentare (17%) e dagli addetti alle vendite nel fai da te e nell’arredamento (11%) e nel beauty (10%). Le figure più difficili da reperire sono gli store manager e i capireparto, insieme agli addetti alle vendite dell’alimentare e del fai da te e agli allievi specialisti dell’alimentare.