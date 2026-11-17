Nel 2040 un italiano su tre avrà più di 65 anni. Gli over 65, che nel 1982 erano il 13,2% della popolazione, oggi sono il 24,7% e arriveranno al 32,6%. Nello stesso periodo cresce il numero di persone che vivono da sole: le famiglie unipersonali sono passate dal 30,6% del 2014 al 36,8% del 2024 e nel 2034 saranno il 38,5%. Sono i dati del Rapporto Federdistribuzione-Censis “L’evoluzione della società italiana”, presentato a Milano nel novembre 2025, che ne trae una conseguenza precisa: aumenta il bisogno di relazioni dirette, in luoghi fisici, e il negozio è uno di questi luoghi.