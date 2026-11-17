Il punto vendita diventa presidio di comunità: fare la spesa vuol dire anche incontrarsi
Più anziani, più persone che vivono sole, più bisogno di relazioni: secondo il Rapporto Federdistribuzione-Censis il negozio fisico diventa un presidio di comunità. E a chiedere spazi per socializzare sono soprattutto i giovani
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Nel 2040 un italiano su tre avrà più di 65 anni. Gli over 65, che nel 1982 erano il 13,2% della popolazione, oggi sono il 24,7% e arriveranno al 32,6%. Nello stesso periodo cresce il numero di persone che vivono da sole: le famiglie unipersonali sono passate dal 30,6% del 2014 al 36,8% del 2024 e nel 2034 saranno il 38,5%. Sono i dati del Rapporto Federdistribuzione-Censis “L’evoluzione della società italiana”, presentato a Milano nel novembre 2025, che ne trae una conseguenza precisa: aumenta il bisogno di relazioni dirette, in luoghi fisici, e il negozio è uno di questi luoghi.
Il punto vendita come presidio di comunità
Per il 69,3% degli italiani andare per negozi è un’occasione per uscire e distrarsi. Il 62,7% apprezza la presenza di personale con cui parlare e a cui chiedere aiuto, il 51,8% ama trascorrere del tempo all’interno del punto vendita. Il Rapporto descrive il negozio fisico come un “hub di relazionalità”: un luogo di prossimità, prezioso soprattutto per le persone più fragili.
È un ruolo che la Distribuzione Moderna ha già mostrato durante la pandemia, quando i punti vendita hanno garantito l’approvvigionamento alimentare e sono diventati punti di riferimento per le comunità.
A chiedere spazi per socializzare sono i giovani
Il 38% degli italiani vorrebbe trovare nei negozi del futuro spazi pensati per stare insieme. La quota più alta non si registra tra gli anziani ma tra i 18-34enni (42,4%), seguiti dai 35-64enni (41,5%). Tra gli over 65 si scende al 29%.
Rigenerare spazi invece di consumare suolo
Il legame con il territorio passa anche dai luoghi in cui i negozi scelgono di aprire. In diverse città la Distribuzione Moderna ha inaugurato punti vendita recuperando edifici dismessi. A Venezia, nel sestiere di Cannaregio, un supermercato è nato dentro l’ex Cinema Teatro Italia, edificio del 1916 rimasto in disuso per decenni: il restauro è stato seguito dalla Soprintendenza, e scaffali e illuminazione sono stati scelti per preservare sale e decorazioni originali. A Milano un centro commerciale è sorto nelle aree industriali dismesse dell’ex Alfa Romeo e Lancia.
Il legame con i produttori locali
Presidiare un territorio significa anche dare spazio a chi ci produce. Secondo il Report di Sostenibilità di Settore 2025 di Federdistribuzione, le imprese del retail moderno collaborano con piccoli produttori locali per garantire un approvvigionamento sostenibile e valorizzare le eccellenze territoriali. Uno strumento centrale è la Marca del Distributore, che nel 2024 ha raggiunto un fatturato di 26 miliardi di euro, con una crescita del 35,4% rispetto al 2019.
L’impegno va oltre gli scaffali. Tutte le imprese coinvolte nell’indagine dichiarano di portare avanti iniziative sul territorio: nell’educazione (65%), nella salute, nella cultura e nello sport (59%),