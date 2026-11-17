Nei negozi e nei centri logistici l’energia serve soprattutto a refrigerazione, illuminazione e climatizzazione. L’88% delle imprese ha investito nell’efficienza energetica di sedi e punti vendita e il 71% è intervenuto sui sistemi di riscaldamento e refrigerazione. I risultati si misurano: tra il 2022 e il 2023 le aziende del comparto alimentare hanno ridotto l’energia consumata per ogni mille euro di fatturato da 96,6 a 87,6 kWh, il 9% in meno. Il 76% usa almeno una quota di energia rinnovabile e il 65% ha avviato l’autoproduzione da fonti rinnovabili.