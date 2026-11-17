Dietro le quinte del retail: l’impegno che i clienti non vedono
Efficienza energetica, packaging, filiera: il Report di Sostenibilità di Settore 2025 racconta un impegno sempre più strutturato e misurabile. Eppure due italiani su tre non riconoscono un’azienda attenta alla sostenibilità
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Due italiani su tre dichiarano di non essere in grado di riconoscere un’azienda attenta alla sostenibilità. Il dato è di Ipsos Italia ed è riportato nel Report di Sostenibilità di Settore 2025 di Federdistribuzione. Racconta una distanza: buona parte di ciò che il retail fa per ridurre il proprio impatto avviene lontano dagli occhi dei clienti, negli impianti dei punti vendita, nei magazzini, nei rapporti con i fornitori.
L’energia che non si vede
Nei negozi e nei centri logistici l’energia serve soprattutto a refrigerazione, illuminazione e climatizzazione. L’88% delle imprese ha investito nell’efficienza energetica di sedi e punti vendita e il 71% è intervenuto sui sistemi di riscaldamento e refrigerazione. I risultati si misurano: tra il 2022 e il 2023 le aziende del comparto alimentare hanno ridotto l’energia consumata per ogni mille euro di fatturato da 96,6 a 87,6 kWh, il 9% in meno. Il 76% usa almeno una quota di energia rinnovabile e il 65% ha avviato l’autoproduzione da fonti rinnovabili.
Imballaggi e rifiuti
Il 94% delle imprese ha una strategia per gestire gli imballaggi: l’88% punta ad aumentare l’uso di materiali riciclati, il 65% a ridurre il peso delle confezioni. L’82% ha attivato sistemi di tracciamento dei rifiuti, pericolosi e non.
Le eccedenze alimentari
Tutte le imprese hanno avviato collaborazioni con organizzazioni che redistribuiscono le eccedenze alimentari, dalla Fondazione Banco Alimentare alle associazioni del territorio, e il 91% monitora il peso delle donazioni effettuate. Tutto ciò che non può essere donato per il consumo umano viene comunque recuperato ed utilizzato per la mangimistica e il biogas
La filiera, dove si gioca la partita più grande
Oltre il 90% dell’impronta carbonica del settore si genera lungo la catena del valore: produzione dei beni, trasporti, utilizzo dei prodotti venduti. È la parte più difficile da misurare, Il lavoro con i fornitori però è già avviato: il 76% delle aziende collabora con i propri fornitori su obiettivi ambientali e sociali, il 71% ha adottato un codice di condotta per la catena di fornitura e il 76% propone almeno una linea di prodotti a marchio con certificazioni ambientali rilasciate da enti indipendenti.
Un impegno da raccontare meglio
Il settore si prepara anche a renderne conto in modo più trasparente: il 94% delle imprese dichiara di essere già impegnato ad allinearsi ai nuovi obblighi europei di rendicontazione della sostenibilità. Secondo Ipsos la fiducia dei consumatori si costruisce con comportamenti e comunicazioni autentici, e la posta in gioco cresce: il 78% degli italiani preferisce acquistare da brand che riflettono i propri valori, dieci anni fa era il 62%.