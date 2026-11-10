Risotto al pomodoro per tutta la tavola: la ricetta senza glutine e lattosio

In Italia le persone con una diagnosi di celiachia sono oltre 265mila. Il dato è della Relazione annuale al Parlamento del Ministero della Salute sui numeri del 2023, che conta oltre 13 mila nuove diagnosi in un solo anno. A queste persone si aggiungono quelle che convivono con un’intolleranza al lattosio. Per molte famiglie questo significa preparare due menù diversi a ogni pasto. Esiste però un’alternativa: scegliere piatti che, per i loro ingredienti, vanno bene per tutti.
Un piatto, nessuna esclusione
Una tavola inclusiva non richiede prodotti speciali in ogni portata. Molte ricette della tradizione italiana sono già prive di glutine e di lattosio, a patto di scegliere con attenzione gli ingredienti e il modo di prepararle. Il risotto è uno degli esempi migliori: il riso è un cereale naturalmente privo di glutine, e basta rinunciare a burro e formaggio nella mantecatura per eliminare anche il lattosio, senza perdere cremosità.
La ricetta: risotto al pomodoro
Ingredienti per 4 persone:
320 g di Riso Carnaroli Buona Spesa! (100% italiano)
1 lattina di Marzanini Buona Spesa! (pomodorini pelati 100% italiani)
200 ml di passata Vellutata Buona Spesa! (100% italiana)
3 cucchiai di olio extravergine di oliva Buona Spesa! (100% italiano)
1 scalogno
1 litro di brodo vegetale fatto in casa (carota, sedano, cipolla)
Basilico fresco, sale
Procedimento:
Prepara il brodo vegetale e tienilo caldo. In una casseruola fai appassire lo scalogno tritato con un cucchiaio di olio, poi unisci il riso e tostalo per un paio di minuti, mescolando. Aggiungi i Marzanini schiacciati con una forchetta e la passata, lascia insaporire e prosegui la cottura versando il brodo un mestolo alla volta, man mano che viene assorbito. Il riso Carnaroli richiede 15-18 minuti. A fuoco spento manteca con i due cucchiai di olio rimasti e il basilico spezzettato, copri e lascia riposare un minuto prima di servire.
Perché funziona per tutti
Il segreto è nella mantecatura. Il Carnaroli rilascia amido durante la cottura, ed è questo amido a rendere il risotto cremoso anche senza burro né parmigiano. L’olio extravergine d’oliva, aggiunto a crudo alla fine, completa la consistenza e porta i suoi grassi insaturi. Pomodoro e basilico danno al piatto un sapore pieno, che nessun commensale sentirà come una rinuncia.
L’etichetta resta la regola
Un piatto privo di ingredienti con glutine non equivale a un prodotto certificato. Per chi è celiaco l’unica garanzia è la dicitura “senza glutine” in etichetta: la normativa europea la consente solo sotto la soglia dei 20 milligrammi per chilo, e tutela così anche dalle contaminazioni durante la lavorazione. Conviene verificarla su ogni confezione utilizzata. Lo stesso vale per i preparati per brodo, che possono contenere glutine o derivati del latte: per questo, nella ricetta, il brodo è fatto in casa.
Gusto e benessere, insieme
Cucinare in modo inclusivo parte dalla spesa. Nella linea Buona Spesa! di MD si trovano gli ingredienti di base di questa ricetta, tutti con materie prime italiane. Accanto a questa linea, MD propone Vivo Meglio, un assortimento pensato per chi vuole portare in tavola gusto e leggerezza, rivolto a un’alimentazione equilibrata. La tavola migliore, del resto, è quella a cui tutti possono sedersi con lo stesso piatto davanti.