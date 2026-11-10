Risotto al pomodoro per tutta la tavola: la ricetta senza glutine e lattosio

Una tavola inclusiva non richiede prodotti speciali in ogni portata. Molte ricette della tradizione italiana sono già prive di glutine e di lattosio, a patto di scegliere con attenzione gli ingredienti e il modo di prepararle. Il risotto è uno degli esempi migliori: il riso è un cereale naturalmente privo di glutine, e basta rinunciare a burro e formaggio nella mantecatura per eliminare anche il lattosio, senza perdere cremosità.