Ewan Birney vince il “Nobel lombardo” per la medicina predittiva

Il vincitore del Premio internazionale “Lombardia è Ricerca” 2026 è il bioinformatico inglese Ewan Birney, direttore dell’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI). Quest’anno il riconoscimento da 1 milione di euro di Regione Lombardia era dedicato alla “Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data”. Tra le numerose candidature, la Giuria internazionale ha scelto Birney per aver trasformato enormi flussi di dati biologici e clinici in modelli predittivi applicabili alle malattie umane. La consegna è in programma il 10 novembre al Teatro alla Scala di Milano.